Arresto nel pesarese: 30enne della vallata del Metauro nascondeva 5 chili di hashish in panetti nel frigorifero

Un 30enne della vallata del Metauro è stato arrestato dalle forze dell’ordine per possesso di cinque chili di hashish, conservati nel frigorifero del garage. La polizia di Pesaro, insieme al Commissariato di Urbino, ha condotto l’operazione che ha portato alla scoperta di droga e denaro in contanti, segnalando un aumento preoccupante delle attività di narcotraffico nella regione.

Gli agenti hanno scoperto i panetti di hashish all’interno di un frigorifero, protetti dalle alte temperature estive. Ogni panetto da 100 grammi riportava il logo della Coppa dei Campioni 2024, celebrando la vittoria del Real Madrid. Accanto alla droga, i poliziotti hanno trovato 25.000 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio.

Inoltre, in casa sono stati rinvenuti strumenti per confezionare dosi di droga destinate ai clienti. Tra questi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, chiari segni di un’operazione di spaccio ben organizzata.

Secondo la questura di Pesaro Urbino, le analisi sui sequestri di hashish effettuati negli ultimi mesi hanno evidenziato un aumento del principio attivo drogante, superiore al 50%. Questo rende la droga particolarmente pericolosa, soprattutto per i giovani, che sono più vulnerabili agli effetti dannosi della sostanza.

Dopo l’arresto, il 30enne è stato inizialmente portato in carcere. Durante l’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari (GIP) di Pesaro ha deciso di concedere gli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi nel caso.