Arriva a Rimini Gherardo Colombo

L’ex magistrato e protagonista delle più importanti inchieste contro la mafia e la criminalità organizzata Gherardo Colombo sarà ospite dell’equipe Pard?s il prossimo 11 aprile nella Sala Manzoni.

Rimini, 3 aprile 2024

Uno straordinario protagonista della storia politica e sociale del nostro Paese arriva a Rimini grazie all’equipe Pard?s dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

Giovedì 11 aprile sarà infatti a Rimini l’ex magistrato Gherardo Colombo per affrontare il tema delle #regole, ospite della Rassegna culturale “Io sono l’altro”.

L’appuntamento è alle 20,45 nella Sala Manzoni della Diocesi di Rimini, via IV Novembre 37.

L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Ex magistrato, giurista, saggista, scrittore: la biografia di Colombo è davvero straordinaria e attraversa la storia degli ultimi cinquant’anni dell’Italia.

Giudice alla Corte di Milano, tra il 1978 e il 1989 fa luce sulla vicenda Ambrosoli e avvia indagini sulla Loggia P2. Consulente per le Commissioni parlamentari d’inchiesta su terrorismo e mafia, è stato protagonista dell’inchiesta “Mani Pulite”. È stato Pubblico Ministero presso la procura di Milano dal 1989 al 2005 (conducendo, tra gli altri, i processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme), anno in cui è diventato giudice in Corte di Cassazione. Nel 2007 ha lasciato la professione e da allora si è prodigato nella diffusione dei concetti di legalità e giustizia (soprattutto nelle scuole) anche grazie alla creazione insieme alcuni amici dell’associazione Sulleregole (www.sulleregole.it). Tra le sue pubblicazioni: Lettera a un figlio su Mani Pulite (2015), La tua giustizia non è la mia. Dialogo tra due magistrati in perenne disaccordo (con P. Davigo, 2016), Il legno storto della giustizia (con G. Zagrebelsky, 2017), Anche per giocare servono le regole (2020), La sola colpa di essere nati (con L. Segre, 2021) e Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società (2023).

Impegnato anche nel volontariato: è membro del comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi e dell’Advisory Board di Transparency International Italia, è volontario presso il III raggio della Casa Circondariale San Vittore di Milano e ha fondato la Ong Resq People Saving People. Nel 2016 riceve il Premio Passaggi e l’11 maggio 2022 a Palazzo Marino, a Milano, è stato insignito del Premio Campione per il suo impegno sociale con Resq People e per la sua opera a favore della divulgazione dei valori della legalità e della Costituzione italiana.

L’incontro è la sesta serata promossa in questo anno da “Pard?s”, un gruppo formato da amici dell’Istituto di Scienze Religiose “A.Marvelli”, che ha deciso di organizzare un percorso in sette tappe a partire dal titolo: “In-dipendenti. Dipendere per essere unici”.

Dopo le parole #fragilità, #limiti, #legami, #sguardi e #poteri a Colombo sarà affidata la parola #regole.

