Arriva il Fondo con obiettivo di raccolta da oltre 1 miliardo di Euro. Benefici anche per San Marino (di David Oddone)

Il recente annuncio del lancio di FARO Alternative Investments SCSp SICAV-RAIF (la SICAV) rappresenta un’iniziativa di rilievo nel mondo degli investimenti internazionali.

La SICAV, con sede legale in Lussemburgo e gestita da Crestbridge Management Company con la consulenza di FARO Value, Società Benefit di cui l’Advisory Company sammarinese SM Capital è un importante socio, offrirà agli investitori l’opportunità di investire in selezionate startup innovative e fondi Venture Capital di rilevanza internazionale.

Ideato e promosso da figure di spicco nel settore degli investimenti e dell’imprenditoria, il progetto si propone di offrire diversificazione e innovazione negli investimenti attraverso tre comparti iniziali con specifiche strategie: FARO Real Economy, FARO Innovation e FARO Fashion, Luxury & Design (guidata dall’ex CEO di Gucci, Marco Bizzarri). La presenza di Augusto Balestra come CEO di FARO Value, il Lead Advisor e di Giancarlo Galeone come Presidente garantisce una leadership di alto livello e un solido coordinamento.

L’obiettivo di raccolta è di oltre 1 Miliardo di Euro in tre anni.

SM Capital: pioniere nell’investimento tecnologico

Guidata dall’imprenditore sammarinese Stiven Muccioli, SM Capital si distingue per il suo impegno nell’investire in tecnologie rivoluzionarie. La collaborazione con FARO Value nel lancio della SICAV sottolinea l’importanza dell’innovazione e della diversificazione nel mondo degli investimenti. Inoltre, la presenza di Charlie Jadallah nel team di SM Capital aggiunge ulteriore valore grazie alle sue connessioni con i general partner più ambiti nella Silicon Valley e la sua vasta esperienza nel settore del venture capital.

Una partnership strategica con Founders Fund

SM Capital si caratterizza anche per la sua partnership con Founders Fund, un venture capital firm con sede a San Francisco. Questo legame fondamentale consente a SM Capital di investire in ogni fase di crescita delle aziende orientate al futuro, con un focus su settori chiave come l’aerospaziale, il computing avanzato, l’energia, la salute, l’Internet consumer e l’IA. Proprio l’intelligenza artificiale con il suo potenziale trasformativo e la sua capacità di migliorare processi, prodotti e servizi in una vasta gamma di settori, viene valorizzata e percepita come un’opportunità senza precedenti per gli investitori lungimiranti.

Benefici anche per San Marino

Ma l’impegno di SM Capital non si limita agli investimenti globali. I benefici ricadono sulla Repubblica di San Marino, contribuendo al suo progresso economico e sviluppo. Non a caso alla guida di SM Capital figura il sammarinese Stiven Muccioli, imprenditore tech e angel investor di successo.

Commentando l’operazione, Stiven Muccioli (nella foto) sottolinea: “siamo entusiasti di partecipare come Advisory Company del comparto FARO Innovation di FARO Alternative Investments, una piattaforma di investimento scalabile che rappresenta un innovativo paradigma nel panorama finanziario. La nostra visione imprenditoriale, unita al know-how delle altre Advisory Company e alla solidità della struttura lussemburghese, permette di offrire agli investitori eleggibili a livello globale un’opportunità unica di accedere a investimenti risk-adjusted e performanti”.

David Oddone

(La Serenissima)