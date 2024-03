Il Comune di Luzzara (Reggio Emilia) ha disposto, con ordinanza, lo sgombero immediato di una palazzina in via Fogarino Martinelli, zona golenale, per la possibile piena del fiume Po.

Nello stabile vivono tre famiglie, 10 persone in tutto, che si organizzeranno da amici e parenti.

Sul posto, i carabinieri.

Ansa