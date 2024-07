Artigiani e botteghe storiche: l’arte e gli antichi mestieri della Repubblica di San Marino in mostra nel Riminese in occasione del Palio de lo Daino

Partito il conto alla rovescia in vista della manifestazione che si terrà a Mondaino dal 15 al 18 agosto

Nel borgo sono in arrivo oltre 100 tra botteghe, artigiani e associazioni di rievocazione storica provenienti da 9 Regioni d’Italia, San Marino, Repubblica Ceca e Spagna che animeranno il borgo.

Arriveranno a Mondaino dalla Repubblica di San Marino. Sono gli artisti, gli artigiani, gli antichi mestieri e le botteghe storiche, le associazioni di rievocazione storica sammarinesi che accompagneranno il pubblico in un viaggio indietro nel tempo in occasione della 35esima edizione del Palio de lo Daino, il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459: dal 15 al 18 agosto prossimi il centro storico del paese sulle verdi colline della Valconca, in provincia di Rimini, si animerà con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade che indosseranno abiti d’epoca per contendersi la vittoria finale.

Le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. Un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia.

Sono oltre 100 le botteghe storiche e gli antichi mestieri – apicoltori, legnaioli, armaioli, vetrai, pittori, librai, scultori, sarti, pizzicagnoli, liutai, cestai, orafi e tanti altri ancora, provenienti da nove diverse Regioni d’Italia (Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Veneto, Piemonte), dalla Repubblica di San Marino, dalla Spagna e dalla Repubblica Ceca – che popoleranno le vie dell’antico borgo, restituendo al pubblico una cartolina dal sapore medioevale e rinascimentali attraverso la quale avventurarsi come in un magico sogno ad occhi aperti.

“Nel Rinascimento si costruisce il sapere, nel gioco delle carte il futuro è da vedere”: questo il claim scelto per accompagnare la 35esima edizione del Palio de lo Daino, che andrà in scena a Mondaino dal 15 al 18 agosto prossimi. Torna il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459. Il borgo si anima e prende vita con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade. Un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medioevali e rinascimentali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigeri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. In piazza Maggiore e nel centro storico, sarà possibile ammirare la maestria dei falconieri e dei loro rapaci in grado di lasciare il pubblico a bocca aperta con straordinarie evoluzioni. Spazio anche ai giocolieri del fuoco, che illumineranno la notte con le loro fiamme danzanti, ai musici, saltimbanchi e alle danzatrici.

Il Palio de lo Daino è organizzato dalla Pro Loco Mondaino, con la collaborazione del Comune di Mondaino; le Contrade Borgo, Castello, Contado, Montebello; la Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”; Punto I.O.R. Mondaino. Il Palio de lo Daino è manifestazione ufficiale del “Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche” e fa parte della Rete di manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna.