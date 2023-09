Associazione. Le banche di San Marino potranno operare nella EU? Si o no? Ha ragione Beccari o Libera?

Notizia di ieri pomeriggio, Libera esce con una post bomba su Facebook e scrive:

”Preoccupano quindi le parole dei responsabili dei controlli sulle attività bancarie, finanziarie e assicurative della Unione Europea, quelle del vice Presidente della Commissione, Schinas, in materia fiscale, ed ora quelle del Primo Ministro andorrano Xavier Espot che, lo scorso lunedì, ha espressamente considerato la possibilità di non firmare l’accordo proprio per la difficoltà di sciogliere i nodi del cosiddetto “Dossier banche” la cui prima bozza è stata consegnata anche al nostro Governo lo scorso 22 settembre in occasione dell’ultimo incontro negoziale. In particolare ci preoccupa il passaggio in cui il Primo Ministro lascia intendere come nel protocollo presentato dalla Commissione Europea sia prevista la possibilità per gli istituti bancari europei di operare nel nostro territorio ma non il contrario. Quindi ad oggi alle Banche sammarinesi e andorrane sarebbe preclusa l’attività in territorio europeo.

La situazione è difficile, ma attendiamo che il Governo riferisca, come da accordi, nelle Commissioni Esteri e Finanze e aggiorni tutte le forze politiche sulle problematiche che restano aperte in materia finanziaria e fiscale.”