Associazione UE-San Marino. Sds Beccari non vuole farci vedere l’accordo ma vuole ratificare il prima possibile in Consiglio Grande e Generale. Perchè? Il REFERENDUM poi? Scordatevelo!

Ecco che cosa ha detto il Sds Beccari nella Commissione Esteri (aperta ma che l’avevano convocata a porte chiuse ndr) del 12.01.24: ” La Ratifica: non dipende da noi, ci sono tempi elettorali per noi e per le Europee, se noi riusciamo a farla prima dello scioglimento del Consiglio è un segnale positivo che spinge anche gli altri a ratificare velocemente. Se non riusciamo, non credo sia un bel segnale dire ‘possiamo ratificare in dicembre’. L’importante e? arrivare alla firma perchè chiude le questioni e si potrebbe fare anche dopo lo scioglimento del Consiglio, prevedendolo eventualmente del decreto di scioglimento, ma sono aspetti che vedremo strada facendo. (…) Dire

