Atletica leggera : oro per la staffetta 4x100m ragazze della San marino Athletics Academy

Il Campo Comunale V. Mazzola di Santarcangelo ha ospitato, mercoledì 8 maggio, il campionato provinciale di atletica leggera su pista per le categorie giovanili. Nella categoria cadette, Sarah Nilo Gomes si è messa in luce con l’ottimo risultato conseguito nel salto in alto. L’atleta sammarinese della San Marino Athletics Academy sale sul secondo gradino del podio con la misura di 1,39m. Nel salto in lungo cadetti, è Tommaso Stacchini ad ottenere la migliore prestazione con la misura di 4.55m, seguito dal compagno di squadra Jacopo Cavalli Tonelli Zannoni con la misura di 4.48m. Vittoria Vitadello, alla prima esperienza sulle siepi, corre la distanza di 1200m in 5’13’’5. Michele Balzan, alla prima esperienza agonistica, corre i 60ostacoli in 12”1.

La migliore prestazione della giornata è ad opera delle 4 ragazze (12-13 anni) della staffetta 4x100m. Serena Bertuccini, Sofia Alba Maria Vandi, Valeria Zanna e Gaia Barbieri effettuano degli ottimi cambi e reagiscono bene all’attacco delle altre squadre. Tagliano il traguardo con il tempo di 59”9 e vincono la medaglia d’oro.