ATLETICA LEGGERA SAN MARINO: CAMPIONATO NAZIONALE AICS A FORLI’

E’ in corso di svolgimento al Campo Comunale Carlo Gotti di Forli il 58° Campionato Nazionale Aics di atletica leggera. E’ presente la San Marino Athletics Academy con oltre 43 atleti, dalla categoria esordienti (6 anni) alle categorie master, compresa la categoria paralimpica. Nella prima giornata, le giovani atlete (under 10) Emma Buscarini, Silvia Macina, Chiara Amici e Nohra Mia battono il record sammarinese della 4x50m, correndo in 32’’78 e salgono sul gradino più alto del podio. (nella foto)

Numerosi i titoli nazionali vinti dagli atleti sammarinesi : nella categoria ragazzi/e ( 12-13 anni), Daniel Lotti e Sofia Vandi vincono il titolo nazionale sia nel salto in lungo che nei 60m. Nel settore velocità, Matias Francini è d’oro nei 100m. Silena Stolfi primeggia nel getto del peso master donne con la misura di 8,07m. Titolo nazionale nel getto del peso da 4kg anche per Ylenia Gasperoni. Nel mezzofondo, è Luca Lazzari, categoria allievi, a primeggiare nei 1500m con il tempo di 5’03’’47.

Pioggia di migliori prestazioni personali per gli altri componenti del sodalizio sammarinese : Fiorenzo Marinelli, categoria juniores, corre i 100m in 12’’70, seguito da Gabriele Gasperoni, categoria allievi, in 13’’14.Tommaso Stacchini, categoria cadetti, supera l’asticella a 1,53m. Adele Mularoni, categoria esordienti F10, lancia il vortex a 22.45m. Sui 300m cadette, Sofia Palmieri conclude la gara in 48’’41, seguita dalla compagna di squadra, Matilde Giorgetti.

L’evento è anche valido come 1° Campionato Nazionale Aics paralimpico : gli atleti sammarinesi si mettono in luce nella velocità : Sara Valentini vince i 100m nella categoria assoluta con il tempo di 17’’45. Barbara De Biagi vince i 100m in 22’89 nella categoria master F50. Infine, Ruggero Marchetti si mette al collo la medaglia di bronzo con il tempo di 15’’96.

Dopo la prima giornata di gare, la San Marino Athletics Academy è al 2° posto nella classifica a squadre per il premio Qualità.