Atletica leggera: Terzo posto della San Marino Athletics Academy al Campionato provinciale prove multiple

Domenica, 7 aprile lo Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo è stato lo scenario del Campionato provinciale di prove Multiple. La San Marino Athletics Academy era presente con il suo settore giovanile, categoria ragazzi/2 (12-13 anni) e cadette (14-15 anni).

La competizione è iniziata con le gare delle cadette : 5 prove da superare una dopo l’altra. Sui 80 ostacoli, la migliore è Gaia Bernardi con il tempo di 14’’4. Nel salto in alto, si mettono in luce con la misura di 1.36m Matilde Giorgetti e Sarah Nilo Gomes, quest’ultima balza a 4.15M nel salto in lungo. Nel giavellotto da 400gr, Tea Casadei lancia l’attrezzo a 20,13 M. Sofia Palmieri dimostra gran carattere nella prova finale dei 600m. Nella classifica finale individuale, Gaia Bernardi ottiene il 6 posto. La Smaa sale sul terzo gradino del podio nella somma dei singoli punteggi. Nella categoria ragazze, Sofia Vandi prende parte al tetrathlon (60m-salto in lungo-getto del peso e 600m). La dodicenne si migliora in tutte le discipline e con il risultato finale di 1785 punti ottiene il 5 posto. Il compagno di squadra Daniel Lotti, fà ancora meglio. Non solo si migliora in tutte le discipline, ma ottiene un ottimo 4,33m nel salto in lungo e con il risultato finale di 1811 punti sale sul secondo gradino del podio.

“E’ un ottimo risultato di squadra, segno che stiamo lavorando bene sulla multidisciplinarietà degli atleti” dichiara la Coach Paola Carinato.