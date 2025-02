ATP Rotterdam: Impresa di Bellucci, elimina Medvedev e vola ai quarti

Il tennista italiano Mattia Bellucci ha realizzato un’impresa straordinaria all’ATP 500 di Rotterdam, sconfiggendo il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3. Questo successo rappresenta la sua prima vittoria contro un giocatore tra i primi 10 del mondo e gli garantisce l’accesso ai quarti di finale del torneo.

Bellucci, 23 anni e attualmente numero 92 del ranking ATP, ha mostrato un tennis aggressivo e determinato sin dall’inizio del match. Nel primo set, è riuscito a strappare il servizio a Medvedev, chiudendo con un convincente 6-3. Nel secondo parziale, nonostante una rimonta che lo ha portato a recuperare da 1-4 a 4-4, l’italiano ha ceduto al tie-break per 6-8, dopo aver mancato un match point. Nel set decisivo, Bellucci ha mantenuto alta la concentrazione, salvando sei palle break nei primi due turni di servizio e ottenendo il break decisivo che gli ha permesso di chiudere l’incontro.

Al termine della partita, Bellucci ha dichiarato: “Ho cercato di godermi ogni minuto in campo, di divertirmi e di essere me stesso il più possibile. Ho utilizzato diverse strategie, come il serve and volley e la palla corta, per cercare di spostarlo dalla sua posizione. Non volevo essere irrispettoso, ma sentivo che dovevo godermi ogni momento di questo match. Questo è un grande risultato e me lo godrò”.

Con questa vittoria, Bellucci raggiunge per la seconda volta in carriera i quarti di finale in un torneo ATP, dopo l’Atlanta Open del 2024. Il prossimo avversario sarà il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e Tallon Griekspoor.