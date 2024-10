Attacco di lupi a Montetiffi: un toro da monta ucciso in un’azienda agricola

Un toro da monta del peso di sei quintali è stato sbranato da un branco di lupi a Montetiffi, al confine tra le province di Forlì-Cesena e Rimini. L’episodio, avvenuto tra giovedì e venerdì notte, ha suscitato preoccupazione tra gli allevatori locali. L’animale, di recente acquisto per un valore di 2.700 euro, era destinato a migliorare la produzione dell’allevamento di Luigi Piscaglia. Purtroppo, è stato rinvenuto morto all’interno di un terreno recintato, suggerendo un attacco ben pianificato da parte dei predatori.

Questa non è la prima volta che l’azienda agricola affronta problemi legati ai lupi, avendo subito attacchi in passato, insieme a danni provocati da frane. Di fronte a questo nuovo evento, Coldiretti Forlì-Cesena ha sostenuto la necessità di interventi immediati per tutelare gli allevatori della zona, che stanno affrontando pesanti perdite economiche.