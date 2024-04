“WhatsApp in pink”: Attenzione al messaggio che invita a cambiare il colore dell’interfaccia della nota applicazione di messagistica. Invita a cliccare un link per scaricare una presunta variante rosa dell’App, ma in realtà si tratta di un virus che resta attivo in background per rubare dati personali. Potrebbe anche inviare messaggi ai contatti della rubrica chiedendo a sua volta di effettuarne il download.