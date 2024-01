Atti osceni davanti una scuola elementare di San Giovanni in Marignano: 50enne agli arresti domiciliari

Un uomo di nazionalità italiana di 50 anni è stato arrestato per comportamenti osceni in un luogo pubblico, resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale. Sabato scorso l’uomo si è masturbato davanti alle finestre di una scuola elementare a San Giovanni in Marignano, mentre guardava un film porno. Quando è stato scoperto dalle insegnanti, ha aggredito i Carabinieri intervenuti. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, due giorni dopo si è arrampicato sul tetto della sua casa mentre i Carabinieri della Tenenza di Cattolica erano tornati a prenderlo per accompagnarlo davanti al Gip per l’udienza di convalida. Ha urlato che era tutta un’invenzione e che non aveva fatto nulla di male. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per calmarlo. Il suo avvocato, Luigi Renni, ha chiesto i termini per la difesa e, al termine dell’udienza, il giudice lo ha rimandato agli arresti domiciliari.