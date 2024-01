Atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, ventenne ammonito dal questore di Forlì-Cesena

Claudio Mastromattei, il questore di Forlì-Cesena, ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un giovane italiano di vent’anni responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata coetanea. Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura hanno ricostruito in modo dettagliato la dinamica degli eventi, che sono iniziati nel 2018, quando la relazione sentimentale tra i due si è conclusa definitivamente. Nonostante ciò, il giovane residente a Gatteo non si è rassegnato e ha cercato ostinatamente di riallacciare i rapporti con l’ex, diventando sempre più insistente e pressante. A partire da luglio dello scorso anno, ha iniziato a importunarla con numerose telefonate e tentativi di contatto sui social, utilizzando “profili” non riconoscibili per eludere i blocchi che la ragazza aveva attivato.

È stato accertato che il giovane chiamava ripetutamente la ragazza in orari notturni, nonostante lei gli avesse implorato di lasciarla in pace. Al telefono, il ragazzo faceva delle scuse banali, rivendicando, ad esempio, la restituzione di alcuni vestiti. Una sera, lo scorso estate a Cesenatico, si è avvicinato alla ragazza mentre era seduta a un tavolo con alcuni amici, nonostante fosse stato invitato ad allontanarsi. In quell’occasione, l’ha incitata a baciare uno degli amici presenti, sostenendo che fosse il suo nuovo compagno. Dopo questo episodio, l’ha aspettata davanti alla macchina parcheggiata per salutarla, un’altra azione indesiderata dalla ragazza. Nei giorni successivi, mentre la ragazza era ferma con la sua auto per fare un prelievo al bancomat, si è avvicinato a bordo di uno scooter e le ha lanciato una banconota.