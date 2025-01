Atti vandalici a Mercatino Conca: Pneumatici danneggiati in diverse zone del paese

Negli ultimi giorni, Mercatino Conca è diventata teatro di una serie di atti vandalici che hanno preso di mira le automobili dei residenti. I proprietari di circa venti veicoli segnalano di aver trovato pneumatici danneggiati, spesso a causa di viti d’acciaio o silicone collocate strategicamente per causare forature durante la guida.

Le aree più colpite sono vie centrali come via Matteotti e via Roma, oltre a spazi privati. In particolare, sono emerse segnalazioni di danni vicino all’asilo nido in via Petrella, dove sono state rinvenute viti abbandonate sulla carreggiata. Questo comportamento vandalico, che sembra seguire un modello ben definito, ha allarmato i residenti, costringendoli a sostenere spese inaspettate per la sostituzione delle gomme danneggiate.

Le autorità locali sono al corrente della situazione e incoraggiano i cittadini a segnalare eventuali attività sospette per contribuire a fermare questa ondata di vandalismo.