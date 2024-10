Attiva-Mente propone un sondaggio online rivolto a tutti coloro che vivono o risiedono a San Marino, comprese le persone con disabilità e le loro famiglie.

L’obiettivo di questa indagine è quello di disporre di dati (anonimi), importanti non solo per avere una sorta di quadro delle diverse problematiche, ma anche per capire e valutare il grado di percezione dell’opinione pubblica rispetto alla disabilità e rispetto ai servizi ad essa dedicati.

I risultati illustrati prossimamente con i relativi grafici e diagrammi, permetteranno una visione chiara e accessibile delle risposte raccolte, contribuendo a stimolare un dialogo costruttivo per migliorare i servizi e le iniziative di inclusione.

Per partecipare occorre collegarsi alla pagina internet

https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/sondaggio-inclusione-persone-con-disabilità