ATTIVAMENTE. 3 Dicembre – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la solidarietà di San Marino oltre i confini

Il nostro gruppo di volontari è pronto per partire verso lo Sri Lanka, portando con sé l’impegno e la solidarietà di San Marino. Questa missione, realizzata in collaborazione con le associazioni locali “We for Rights” e la sezione dello Sri Lanka della Fondazione Internazionale “IFES”, ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato agli Affari Esteri, un riconoscimento nei confronti di “Attiva-Mentè – Il sapore dell’inclusione che avvicina tutti”, che sottolinea l’importanza del progetto nel promuovere i valori della libertà , pilastro fondamentale della Repubblica di San Marino, insieme alla solidarietà internazionale e al rispetto dei diritti umani

Il cuore della missione sarà il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che trascorreremo a Colombo partecipando alle celebrazioni ufficiali. Quest’anno, il tema scelto dalle Nazioni Unite è “Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”, che promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità in ogni ambito della società, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La nostra presenza in questa giornata simbolica rappresenta un impegno concreto della Repubblica di San Marino – istituzioni e cittadini insieme – nel sostenere i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), in particolare l’articolo 32, che promuove la cooperazione internazionale per garantire i diritti delle persone con disabilità.

Con grande entusiasmo, annunciamo che abbiamo dovuto sospendere la raccolta degli occhiali da vista usati : la risposta della comunità è stata eccezionale. Le numerose donazioni ricevute permetteranno al nostro partner locale “We for Rights” di creare un punto di distribuzione a beneficio di bambini, studenti e adulti in difficoltà. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito: il vostro gesto di generosità avrà un impatto significativo nella vita di molte persone

Durante la missione, visiteremo diverse realtà che operano nel settore della disabilità, osservando da vicino le sfide affrontate dalle persone con disabilità in Sri Lanka. Un’attenzione particolare sarà dedicata al Centro Educativo di Kandy, dove collaboreremo con “We for Rights” per avviare un programma di abbattimento delle barriere architettoniche e sociali , rendendo gli spazi e i servizi più inclusivi e accessibili.

Questa missione non sarà solo un’opportunità per fornire un aiuto concreto, ma anche un momento di scambio culturale e crescita reciproca, rafforzando i legami di solidarietà e condividendo una visione comune per un futuro più giusto e inclusivo

Contribuire è ancora possibile

Per chi desidera continuare a sostenere il progetto, è possibile effettuare una donazione:

BANCA DI SAN MARINO

Intestato a: Attiva-Mente

IBAN: SM88E0854009800000060146608

Causale: Un aiuto per le persone con disabilità dello Sri Lanka

Rinnoviamo, in conclusione, la nostra gratitudine alla Segreteria di Stato agli Affari Esteri per aver voluto celebrare con noi, a nome di tutti i sammarinesi, questa importante giornata oltre i confini. Il Patrocinio ricevuto non solo valorizza il nostro impegno, ma ci onora profondamente, rafforzando il legame tra il nostro progetto e i principi universali che da sempre ispirano la nostra Repubblica

Solo insieme possiamo costruire un mondo più giusto, dove nessuno viene lasciato indietro

Attiva-Mente