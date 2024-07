ATTIVAMENTE. “NE FERISCE PIU’ LA LINGUA DELLA SPADA: dialoghi sull’inclusione, da Garibaldi ai nostri giorni”. Podere Lesignano 31 Luglio

“NE FERISCE PIU’ LA LINGUA DELLA SPADA: dialoghi sull’inclusione, da Garibaldi ai nostri giorni” è il titolo dell’Evento che si terrà presso il l’Agriturismo Podere Lesignano, mercoledì 31 luglio, data in cui San Marino celebra con onore il ricordo dello scampo garibaldino sul Monte Titano.

Sarà un’occasione per riflettere su una parte poco nota della storia di Garibaldi, raccontata nel libro “Garibaldi Giuseppe, Disabile e Arruolato”. Saranno con noi l’Autore del libro Lorenzo Sani, recente vincitore del Premio “Giornalista dell’Anno per il Sociale”, e Nino Pellacani che ne ha curato la grafica, lui Campione di Basket, vincitore di uno Scudetto e di una Coppa Italia con la Benetton Treviso, oggi profondamente impegnato nel sociale.

Inoltre, approfondiremo insieme ad altri autorevoli ospiti un tema molto importante, sul quale vogliamo sensibilizzare i presenti e l’opinione pubblica tutta: l’importanza dell’utilizzo di un linguaggio inclusivo e rispettoso quando si parla di disabilità. Perché è cruciale ricordare che dietro ogni etichetta c’è una persona con una storia, aspirazioni e potenzialità. Ridurre una persona alla sua disabilità non solo nega la sua individualità, ma ignora anche il suo contributo unico alla società. Un linguaggio inclusivo ci aiuta a vedere oltre la disabilità, focalizzandoci sulla persona nella sua interezza.

I media e le istituzioni hanno una grande responsabilità nel modellare il linguaggio e, di conseguenza, le percezioni collettive. Il loro ruolo nel promuovere espressioni rispettose della disabilità è fondamentale per educare il pubblico e promuovere una cultura dell’inclusione. Le parole che scelgono di usare possono avere un impatto significativo sulla percezione della disabilità e sulla qualità della vita delle persone con disabilità.

Invitiamo i componenti delle diverse Commissioni Istituzionali, i dirigenti ed il personale della scuola, dei servizi socio-sanitari, i rappresentanti delle forze politiche, le organizzazioni sindacali e datoriali, le associazioni, le famiglie a partecipare e condividere con noi questa serata, che culminerà con una Cena Solidale il cui ricavato andrà in favore della Fondazione Centro Anch’io e con lo Spettacolo comico dei Bromance.

Essendo i posti limitati, è necessario prenotarsi (entro il 28 luglio) scrivendo all’indirizzo e-mail contatto@attiva-mente.info oppure tramite messaggio Whatsapp al 337 1010500.

“E piuttosto di cedere, strambla…”, è un passaggio di una versione della canzone “Garibaldi fu ferito”. Un passaggio in cui vediamo rispecchiato in qualche modo il lungo percorso di sensibilizzazione e di rivendicazione dei diritti da parte di Attiva-Mente, ma soprattutto, un passaggio che rimanda alle ragioni che ci hanno portato ad organizzare, in questo anno speciale per l’associazione, una Serata per riflettere, divertirsi e non solo.

Partecipare a questo evento significa contribuire attivamente ad un cambiamento culturale che appare quanto mai fondamentale.

Serata da non perdere!