Attivamente San Marino. Chiediamo di valorizzare e riqualificare la stele in memoria dell’Arengo delle famiglie di persone con disabilità

Nel febbraio del 2021, in un contesto particolarmente difficile segnato dalla pandemia di COVID-19, si è tenuto l’Arengo delle famiglie di persone con disabilità(https://www.attiva-mente.info/arengo-delle-famiglie-di-persone-con-disabilità), un evento simbolico e di fondamentale importanza per richiamare l’attenzione sulle difficoltà e le necessità di coloro che vivono quotidianamente la disabilità.

In quell’occasione, fu eretta svelata una stele commemorativa per ricordare l’impegno e il sacrificio di queste famiglie, un segno tangibile, anche da parte delle associazioni che le rappresentano, del loro contributo alla società.

La stele, che oggi è situata in uno spazio verde nel Centro Storico di Città, nelle adiacenze della Scuola Secondaria Superiore, appare trascurata e priva di quel decoro e rispetto che dovrebbero caratterizzare un simbolo di tale importanza. Per questa ragione, chiediamo alle Autorità competenti di intervenire prontamente per migliorare l’aspetto estetico e simbolico, restituendo valore e dignità a questo spazio affinché possa essere un luogo di riflessione e memoria.

L’installazione di un faretto che possa illuminare la stele per garantire una visibilità adeguata e costante nelle ore serali, ad esempio, sarebbe un intervento non solo utile ma anche particolarmente apprezzato, dato che renderebbe il luogo più curato e adatto ad accogliere visitatori e cittadini.

Valorizzare e promuovere il significato storico e sociale della stele, affinché non rimanga un simbolo dimenticato ma diventi un punto di riferimento per la comunità, testimoniando l’impegno di un intero movimento di persone che hanno lottato e continuano a lottare per il riconoscimento dei propri diritti e per una società più inclusiva.

Confidiamo in un intervento tempestivo da parte delle istituzioni e delle aziende competenti.

Con profonda gratitudine

Attiva-Mente (comunicato stampa)