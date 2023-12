Auto contro un’ambulanza nel Bolognese, morta una 26enne

Questa mattina si è verificato un incidente mortale sull’Appennino bolognese, precisamente a Monterenzio. Nello scontro tra una macchina e un’ambulanza, la conducente della vettura, una giovane di 26 anni proveniente da Loiano (Bologna), ha perso la vita.

L’impatto si è verificato intorno alle 10 lungo la via Idice. La Citroen C3, diretta verso San Lazzaro, si è scontrata frontalmente con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterenzio. All’interno dell’ambulanza c’erano tre volontari e una paziente di 71 anni.

Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’ambulanza non si trovava in emergenza e stava trasportando la pensionata all’ospedale di Loiano per una visita programmata. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che la Citroen abbia perso il controllo invadendo la corsia opposta, finendo per impattare con l’ambulanza.

La conducente della vettura è deceduta sul colpo, mentre i quattro occupanti dell’ambulanza hanno riportato ferite di media gravità.