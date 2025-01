Auto finisce dentro un supermercato e investe una donna

Momenti di tensione a Reggio Emilia questa mattina quando un’auto ha sfondato le porte di un supermercato Coop in via Sani, investendo una cliente all’interno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10: una donna di 50 anni, alla guida di una Toyota Rav4, ha perso il controllo del veicolo nel parcheggio, dirigendosi all’interno del negozio e colpendo una 60enne che stava uscendo dopo aver fatto la spesa.

Immediato l’intervento dei servizi di emergenza: due ambulanze e un’automedica sono giunti sul posto per prestare soccorso. La vittima, sbalzata a terra, è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova con ferite di media gravità, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. La conducente, sebbene visibilmente scossa, è riuscita a uscire autonomamente dall’auto ed è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.

Le forze dell’ordine, inclusi polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le prime informazioni escludono l’ipotesi di un malore come causa della perdita di controllo del veicolo, mentre le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.