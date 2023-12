Auto gravemente danneggiata dalle fiamme: incendio doloso nella notte a Rimini

Durante la notte, un veicolo parcheggiato in via Dario Campana a Rimini è stato parzialmente distrutto da un incendio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e prevenire danni ad altre automobili nelle vicinanze.

Il veicolo coinvolto è una Chevrolet, la cui carrozzeria è stata gravemente danneggiata dalle fiamme che si sono propagate rapidamente. Sul luogo sono intervenute anche la Polizia di Stato e la Scientifica, che ha avviato un’indagine per determinare l’origine e le cause dell’incendio.

Le prime valutazioni degli investigatori indicano che l’incendio potrebbe essere stato intenzionale.