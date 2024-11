Auto in fiamme a Rimini: intervento dei Vigili del Fuoco evita danni maggiori

Nel pomeriggio di oggi, un’automobile è andata a fuoco in via Unione Sovietica, nei pressi dello Stadio del Baseball. L’incendio, avvenuto intorno alle 16, sembra essere stato causato da un’avaria all’impianto di iniezione di un’auto diesel. Il proprietario ha prontamente utilizzato un estintore per cercare di contenere le fiamme, ma la situazione ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Questi ultimi, giunti sul posto con un’autopompa e un’autobotte, hanno lavorato per circa un’ora per domare il fuoco e salvaguardare la parte anteriore del veicolo. Fortunatamente, non si segnalano feriti nell’incidente. L’episodio ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona, sottolineando l’importanza di un pronto intervento in situazioni di emergenza.