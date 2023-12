Auto incastrata dopo un incidente a Novafeltria: anziana liberata dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 17.20 a Novafeltria, sulla via XXIV Maggio, all’altezza del civico 30. Ad essere coinvolti una coppia di anziani che viaggiava verso monte sulla strada Marecchiese su una Suzuki Ignis.

Per cause ancora da accertare, il marito, alla guida della vettura, non ha curvato, andando a sbattere violentemente contro il muretto di un’abitazione. Il mezzo è poi rimbalzato all’indietro finendo poi per incastrarsi in un altro muretto e contro la recinzione che separa un’azienda di onoranze funebri dalla sezione novafeltriese dell’Enel.

La portiera bloccata ha reso difficili i soccorsi della donna seduta a lato passeggero. Una volta liberata dai Vigili del Fuoco l’anziana è stata affidata al personale della Croce Verde di Novafeltria. L’uomo invece non ha riportato ferite. Sul posto anche i carabinieri.