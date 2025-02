Auto sulla folla a Monaco: 28 feriti. Fermato 24enne afghano, ipotesi attentato

A Monaco di Baviera un’auto ha investito oggi, giovedì 13 febbraio, una folla riunita per una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla Verdi. Almeno 28 persone sono rimaste ferite, di cui almeno due in modo grave, secondo quanto rende noto la polizia ai giornalisti. Tra i feriti ci sarebbero anche bambini.

In un annuncio dal palco della Koenigsplatz si è parlato anche di una vittima, una donna rimasta uccisa , precisa la Sueddeutsche Zeitung.

Fermato un afghano di 24 anni

Il conducente dell’auto è stato fermato, e “al momento non rappresenta un ulteriore pericolo”. Si tratta di un richiedente asilo afghano di 24 anni. Lo ha reso noto la Polizia tedesca, che – riporta la Bbc – ha precisato che il giovane era già noto alle forze dell’ordine per reati di furto e reati in materia di stupefacenti. La polizia ha allestito un punto di raccolta dei testimoni sul posto e l’area intorno al luogo dell’incidente è stata isolata.

Secondo i media il 24enne aveva ”condiviso post filo islamisti” sui social media prima di lanciarsi con l’auto contro la folla. Lo scrive lo Spiegel, identificando il sospettato in Farhad N. Nato a Kabul nel 2001, che sarebbe arrivato in Germania alla fine del 2016. Qui aveva presentato richiesta di asilo, ma l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati gliela aveva respinta. La sua espulsione è stata però sospesa perché gli è stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo.

Ipotesi attentato

”Si sospetta che si tratti di un attentato”, ha dichiarato il premier bavarese Markus Soder, aggiungendo che ”l’attacco dimostra che in Germania, (dove tra 10 giorni si voterà per le elezioni politiche, ndr), va cambiato qualcosa, e in fretta”.

”L’autista dell’attacco terroristico a Monaco era un richiedente asilo afghano noto alla polizia. Ancora una volta, molte persone sono rimaste gravemente ferite e ancora una volta donne e bambini sono stati tra le vittime. La mia più profonda solidarietà va alle vittime e alle loro famiglie. Continuerà così per sempre? Serve un cambiamento nella politica migratoria ora!”, ha commentato la co-leader del partito di estrema destra Afd e candidata cancelliere, Alice Weidel.

Un ”atto orribile”, lo ha definito il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aggiungendo che ora il cittadino afghano sospettato ”deve essere punito, espulso e deportato nel suo Paese”.

Cosa è successo

Intorno alle 10.30, l’autista di una Mini Cooper avrebbe accelerato e poi si sarebbe lanciato contro i manifestanti in Seidlstrasse, vicino all’Hotel Bayerischer Hof. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, riporta la Bbc, l’auto si è avvicinata a mezzi della Polizia in servizio per l’ordine pubblico durante una manifestazione sindacale e poi ha accelerato travolgendo diverse persone. La Polizia ha anche confermato di aver sparato contro l’auto.

“Il capo della polizia mi ha informato che un veicolo ha investito un gruppo di persone e purtroppo molte persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. Sono profondamente scioccato. I miei pensieri sono con i feriti”, ha dichiarato il sindaco di Monaco Dieter Reiter alla Bild.

Al momento le autorità di pubblica sicurezza non ritengono che i fatti di Monaco siano collegati alla Conferenza sulla sicurezza che si aprirà domani per concludersi domenica, riporta l’agenzia tedesca Dpa sulla base di dichiarazioni del ministro degli Interni della Baviera, Joachim Herrmann.

AdnKronos