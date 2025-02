Autorità Garante dei Dati Personali San Marino. TIK TOK ha pagato una multa di 3,5 milioni di euro al Titano. GiornaleSM intervista l’Avvocato Patrizia Gigante

Assolutamente no. La sua domanda è molto densa e sintetizza il pensiero di alcuni di coloro che operano nel web e che aspirano probabilmente a liberarsi da ogni regola pensando che questa sia libertà, quando è esattamente il contrario. Non esiste libertà senza regole e ciò è tanto più vero quando si ha a che fare con la protezione dei dati personali. Il web e tutto il mondo dei social si nutrono ogni giorno dei nostri dati personali: foto, video, messaggi, mail, informazioni di ogni tipo che vengono immessi in rete e che consentono di definire chi siamo nei dettagli più intimi. I social in meno di vent’anni sono diventati enormi serbatoi di dati e molti di quei dati appartengono ai nostri figli. Il brutto è che nè loro nè noi genitori siamo realmente consapevoli di quali possano essere i rischi che da ciò derivano. Una foto che ritrae nostro figlio in un momento particolarmente buffo o intimo potrebbe essere utilizzata per bullizzarlo o peggio ancora potrebbe finire nel dark web, visualizzata infinite volte dai peggiori individui. Quindi, per tornare alla sua domanda, è proprio in una società tecnologicamente molto evoluta che serve non solo scrivere le regole ma anche farle rispettare. Ed è quello che come Autorità Garante stiamo facendo.

Quindi dobbiamo temere il web? Ma non pensa che con internet e i social la nostra vita sia cambiata in meglio?

Non spetta a me esprimere giudizi morali sull’evoluzione tecnologica e sui fenomeni che sta generando, il mio ruolo di Garante mi impone di sorvegliare che le regole siano rispettate e che la sfera personale di ciascun sammarinese sia adeguatamente sicura specialmente se si tratta di minori. Sorvegliare non equivale certo a demonizzare, penso che il problema non sia lo strumento ma come lo si utilizza. e questo è certamente il mio pensiero anche sui social.

Mi scusi se insisto ma non pensa che i minori sammarinesi possano rimanere indietro rispetto ai loro coetanei di altri Paesi se non hanno libero accesso a Internet?

Certamente no, anzi penso che se non sono lasciati a loro stessi possano diventare un esempio per i ragazzi di Paesi molto più grandi ma sicuramente meno evoluti sul piano della protezione dati. Tenga presente che il libero accesso dei minori al web e ai social non rappresenta certo un termometro idoneo a misurare la qualità ed il livello dell’educazione e della tutela garantita ai minori. Per fare un esempio, l’Australia, che rappresenta un punto di riferimento nella gestione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, ha del tutto vietato l’utilizzo dei social da parte dei minori di 16 anni.