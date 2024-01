Autostrada A14, stazione di Cesena Nord: provvedimenti per lavori di manutenzione del cavalcavia

Sulla A14 Bologna-Taranto, verranno adottati alcuni provvedimenti relativi alla stazione di Cesena nord al fine di consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. Questi provvedimenti avranno un impatto sul percorso dei veicoli durante quattro notti consecutive, precisamente lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, nell’orario compreso tra le 22:00 e le 6:00.

Durante queste notti, coloro che percorrono la A14 da Pescara o Ancona verso Bologna saranno obbligati ad uscire alla stazione di Cesena nord. Tuttavia, una volta usciti obbligatoriamente, sarà possibile rientrare nella stessa stazione e riprendere l’itinerario diretto a Bologna.

Inoltre, si segnala che la stazione di Cesena nord sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per coloro che provengono da Ancona, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 gennaio. Come alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per l’entrata verso Bologna, la stazione di Forlì; per la uscita per chi proviene da Ancona, la stazione di Cesena.

Infine, nelle due notti di sabato 20 e domenica 21 gennaio, nell’orario compreso tra le 22:00 e le 6:00, la stazione di Cesena nord sarà chiusa in entrata verso Bologna. Si consiglia quindi di entrare alla stazione di Forlì come alternativa.