AUTUNNO RICCO DI EVENTI A RICCIONE TERME

Appuntamenti con il relax e il benessere da segnare in agenda: “Foliage e Frutti d’Autunno” venerdì 17 e sabato 18 novembre e “L’Attesa del Natale” venerdì 24 e sabato 25 novembre.

Il Centro Termale riccionese è pronto ad accogliere chi vorrà godere del profondo rilassamento e di trattamenti benessere e bellezza rigeneranti nell’atmosfera tipicamente autunnale e di preparazione all’ultimo mese dell’anno, quello che porta alle festività natalizie.

I due ultimi week end del mese di novembre nel Percorso Termale Sensoriale saranno speciali e pensati per tutti: single, coppie, comitive di amiche e amici e famiglie.

Una totalizzante immersione nel benessere termale sensoriale che comprende Piscine Termali di acqua sulfurea salso bromoiodica e magnesiaca con idromassaggi, Idropercorso vascolare, Getti a cascata, Arcobaleno dei Sensi, Cascatelle per il massaggio cervicale, Sentiero Emozionale, Sorgenti dell’Io, Cascata a Fungo, Grottini con miorilassamento all’infrarosso, Sala Relax e Aquafitness.

Ogni week end sarà a tema, ognuno con due Rituali creati ad hoc di cui uno dedicato alla cura del Viso e l’altro a quella del Corpo. Si tratta di Self Treatment da godere in assoluta autonomia e a piacimento scegliendo il luogo e il momento di effettuazione.

Il prossimo venerdì e sabato sarà la volta della Maschera Viso Purificante al Fango Termale e dello Scrub Corpo al Mosto d’Uva mentre per il week end che chiude il mese sarà proposta la Maschera Viso Idratante Equilibrante alla Vaniglia e lo Scrub Corpo Arancia, Cannella e Zenzero.

I bambini possono accedere al Percorso Termale Sensoriale e alle piscine termali a partire dai 6 anni di età e il “Rituale Baby” è lo straordinario e divertente self treatment studiato appositamente per loro durante i due eventi, per sentirsi coccolati proprio come i grandi!!

Chi non è mai sazio di benessere e bellezza in abbinamento allo speciale ingresso al Percorso Termale Sensoriale può sempre contare sulla proposta dell’Oasi Spa di Riccione Terme che è davvero ricca e composta da trattamenti viso, corpo e capello, oltre a un’offerta differenziata di pacchetti benessere termali e a un vero e proprio menu di massaggi.

In occasione di questi due particolari week end, sarà possibile effettuare l’ingresso al Percorso Termale Sensoriale e alle piscine termali riscaldate sia al mattino che nel pomeriggio il venerdì, mentre il sabato al mattino fino alle 12.30. L’ingresso è al costo di € 25 per gli adulti ed € 15 per i bambini.

E’ consigliata la prenotazione telefonica.

A tutti è riservato inoltre un eccezionale sconto del 20% per pensare in tempo agli acquisti natalizi e regalare benessere termale. Lo si potrà utilizzare presso il Beauty Shop di Riccione Terme oppure sullo Shop online del sito riccioneterme.it.

Un novembre così ricco di occasioni di relax, bellezza e benessere è solo a Riccione Terme!

www.riccioneterme.it – info@riccioneterme.it

Riccione Terme