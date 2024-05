Avanza il torneo Under 10 e 12 organizzato dal San Marino Tennis Club-Brillano Diego Lombardi, Giacomo Terenzi e Leone Lazzara

SAN MARINO. Avanza sui campi del San Marino Tennis Club il torneo Under 10 e 12, tappa del circuito regionale Fitp e bella occasione per mettere in mostra alcuni dei più forti talenti locali. Si gioca nella struttura del Centro Tecnico Federale a Montecchio. Nell’Under 10 femminile semifinale: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0. Nell’Under 10 maschile turno di qualificazione: Diego Lombardi-Michele Cortesi (n.1) 6-4, 5-7, 10-6.

Nell’Under 12 maschile n.1 Alberto Lonfernini, n.2 Gianmaria Mussoni. Conquistano le semifinali Giacomo Terenzi (Galimberti Tennis Team) e Leone Lazzara (Ct Cerri).

Quarti: Giacomo Terenzi-Marco Fantini 6-1, 6-0, Leone Lazzara-Giacomo Rosa 3-6, 6-3, 10-7.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Giuseppe Pelliccioni.