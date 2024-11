Avviso per la Meloni. Così si va a picco … di Sergio Pizzolante

L’Italia è uno dei Paesi cresciuti di più negli anni passati, come ha analizzato Marco Fortis più volte. Dopo il Covid quasi tutti i paesi del G7 hanno immesso nel mercato una grande quantità di denaro pubblico. Anche l’Italia, col Superbonus soprattutto, ma Usa e Germania e Francia ancora di più. Molto di più.

la forza straordinaria delle medie imprese italiane che vanno anche senza lo Stato e nonostante l’iper burocrazia dello Stato, ma che in questi anni hanno saputo cogliere anche l’opportunità delle politiche espansive degli Stati. Non solo quello italiano, ma anche di quelli esteri, perché le imprese italiane hanno una grande capacità nelle esportazioni, sanno cogliere le opportunità nel mondo.

Un sistema organizzato in curve ululanti.

Bene, tutto questo sta per andare in crisi.

Il superbonus era una buona idea, ma sbagliata nella sua costruzione: 110 era troppo, bastava 80/90 e gran parte delle distorsioni del mercato si sarebbero sciolte. Far entrare le banche e’ stato un errore, non si può trasformare la carta in moneta, bastava tenere il sistema virtuoso di prima: il credito poteva essere scontato solo dalle aziende coinvolte nella filiera delle opere.