Badalassi apre le marcature, ma il Tre Penne si fa rimontare dal Tre Fiori. Finisce 2-1

29’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Fiori 2-1 Tre Penne

Tre Fiori (5-3-2)

Nardi; Della Valle (14’st Dolcini), De Lucia, Varrella, Tomassoni, Luigi Rizzo; Censoni (27’st Aromatario), Islamaj, Socciarelli; Fedeli (14’st Cirrottola), Bernardi (45’st Pasquale Rizzo)

A disposizione: Quaranta, Boldini, Ruocco, Mazzotti, Ciccione

Allenatore: Andrea De Falco

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Nigretti (5’st Lombardi), Barretta, Rosini (32’st Poggi), Vandi; Scarponi (41’st Magrotti), Battistini, Righini; Dormi (32’st Cecchetti), Badalassi, Pieri (41’st Zeka)

A disposizione: Dalla Libera, Alex Gasperoni, Lorenzo Gasperoni

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Ilie

Assistenti: Castillo- Vasilev

4° Ufficiale: Agius

Ammoniti: 17’pt Fedeli (TF), 44’pt Righini (TP), 17’st Badalassi (TP), 43’st Battistini (TP), 51’st Magrotti (TP)

Marcatori: 15’pt Badalassi, 19’pt Fedeli, 3’st rig. Islamaj

ACQUAVIVA – Il Tre Penne si prepara al rush finale della regular season con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro La Fiorita tra Campionato e Coppa Titano. Ad Acquaviva la prima occasione della partita è del Tre Fiori al settimo minuto, Islamaj apre in due il campo, Fedeli stoppa e calcia a botta sicura centrando in pieno la traversa. Risposta dei Tre Penne al 13’ con Nigretti che è fortunato nel rimpallo e calcia da posizione defilata, tutto sotto controllo per Nardi che si distende senza dover intervenire. Il Tre Penne trova il vantaggio al quarto d’ora con una buona azione corale, Pieri al limite mantiene il possesso del pallone e trova alle sue spalle Badalassi che d’esterno destro batte Nardi. Al vantaggio dei biancazzurri risponde subito presente il Tre Fiori di De Falco, che pochi minuti dopo trova il gol del pareggio con Eric Fedeli: l’attaccante gialloblu spiazza Migani da dentro l’area con l’interno destro. Al 38’ è Nigretti a creare pericoli con il suo traversone sul quale si avventa Pieri, tiro sul primo palo deviato dal portiere avversario in angolo. Sul finire della prima frazione l’ultima chance è del Tre Fiori con la punizione dal limite di Bernardi che sfiora l’incrocio e poi termina fuori.

Il secondo tempo si apre subito con tante emozioni. Migani sulla semirovesciata di Fedeli compie un miracolo, il direttore di gara vede uno scontro in area tra un difensore biancazzurro e Fedeli e assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Islamaj, che manda pallone da una parte e portiere dall’altra trovando il vantaggio per il Tre Fiori. Una traversa per parte con il Tre Penne che colpisce il legno all’8’: traversone con il contagiri di Michael Battistini per la zampata di Badalassi che si stampa sulla traversa. Occasione per il tris gialloblu con Varrella, che ha alla mezzora viene servito da Dolcini su un disimpegno di Rosini, ma il suo tiro è buono solo nelle intenzioni e finisce fuori. Il Tre Penne ci prova a rimetterla in equilibrio anche su calcio piazzato, parabola di Righini che non si abbassa abbastanza e finisce tra le mani di Nardi. In pieno recupero Migani evita che il divario si allarghi con una parata da due passi sul tiro a botta sicura di Cirrottola.

Comunicato stampa TRE PENNE