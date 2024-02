Balestrieri San Marino. Ridolfi Roberto vince il Palio di S.Agata

Sabato 3 febbraio 2024 si è disputato il tradizionale Palio di S.Agata e cena conviviale con le famiglie.

È stata una bellissima giornata all’insegna dell’amicizia, un’occasione per poter vivere la Federazione in modo speciale.

Un ringraziamento và al nostro Presidente Stefano Ugolini per aver organizzato la giornata e a tutte le persone che hanno contribuito, preparazione della carne e a tutti quelli che hanno lavorato in cucina per l’ottima cena.

Nel pomeriggio si è disputata la gara dove ha trionfato Ridolfi Roberto, secondo Voltan Lorenzo e terzo Muscioni Sergio.

La giornata si è conclusa con musica e balli.

comunicato stampa