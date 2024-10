Balneari, Andrea Gnassi: “Da governo e maggioranza solo false promesse. Bocciata ogni nostra proposta migliorativa

“Il decreto salva-infrazioni passerà alla Camera senza modifiche alla direttiva Bolkestein e non conterrà nessuna delle tante promesse fatte in questi giorni ai balneari, a partire da quelle della presidente del Consiglio Meloni che, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale di Bucci, aveva annunciato nuove misure e strategie per rispondere alle forti contestazioni del settore. Nulla di tutto questo si è concretizzato; anzi, la maggioranza, con la Lega in testa, ha ritirato gli emendamenti e ha votato addirittura contro un suo emendamento che non aveva fatto in tempo a ritirare e che il Pd aveva sottoscritto. Un atto che descrive lo stato di soggezione di questa maggioranza a un Governo che ha prima illuso i balneari con promesse mirabolanti e poi, più realista del re, si è diligentemente allineato ai diktat della Commissione, senza intavolare nessuna vera negoziazione per venire incontro alle richieste legittime di migliore un testo pessimo”. Così in una nota i deputati democratici Andrea Gnassi, Federico Gianassi, Piero De Luca e Claudio Stefanazzi, che stanno seguendo nelle commissioni Giustizia e Finanze della Camera il decreto e che hanno ripresentato alcuni emendamenti ritirati dalla stessa maggioranza relativi alle gare e agli investimenti finanziati dagli attuali gestori degli stabilimenti balneari.

“Ogni proposta migliorativa proposta dal Pd è stata bocciata. Lo spirito per noi era e rimane quello di guardare al tema con appropriatezza e rigore, individuando per le gare criteri che potessero dare una visione al Paese per sostenere il turismo e riqualificare le coste. Spirito costruttivo dimostrato proponendo e votando gli emendamenti riguardanti una disciplina diversa dalla direttiva Bolkestein per le associazioni sportive senza fini di lucro. Quest’ultimo punto, approvato dopo un confronto e una verifica puntuale con l’Europa che prevede nello specifico non un’eccezione “salva furbetti o privilegiati”, ma, come per altri Paesi europei, una disciplina diversa solo per quelle attività considerate non economiche secondo il diritto europeo”.