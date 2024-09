BALNEARI. MORRONE (LEGA): PIANO PROSPETTICO CHE DÀ RESPIRO AGLI OPERATORI, SMENTITI I ‘GUFI’ DELLE SINISTRE

“Dopo tanti anni di immobilismo, questo Governo ha lavorato concretamente per elaborare un piano prospettico che dà respiro e futuro agli operatori balneari. Smentite le critiche pregiudiziali delle sinistre che sanno solo ‘gufare’ contro l’Italia. Bene l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, bene l’assunzione dei lavoratori già impiegati che ricavavano da questa attività la fonte di reddito prevalente, bene l’indennizzo per il concessionario uscente. Sono queste le prime impressioni che avremo modo di sviluppare più approfonditamente con gli addetti ai lavori e con le associazioni di categoria. È comunque un successo dell’esecutivo di centrodestra che non si è lasciato fuorviare da sterili critiche”.