BANCA DI SAN MARINO. Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti anche in Italia per il gruppo tedesco Forward You assicurazioni 

Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti anche in Italia per il gruppo tedesco Forward You assicurazioni la cui capogruppo è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Monaco di Baviera e che in Italia conterebbe 100mila clienti. La diffida è stata deliberata dall’Ivass, l’Autorità di vigilanza del Lussemburgo. In Italia il gruppo opera attraverso una rete di consulenti e una filiale a Milano autorizzata per la vendita dei prodotti delle società estere.

Siglata nel maggio 2023 una partnership di distribuzione con la Banca di San Marino. Che oggi precisa come la collaborazione si limiti ad un accordo commerciale con oggetto la distribuzione di un singolo prodotto assicurativo di Ramo III; e che – sottolinea – è stata stipulata con la branch italiana della società assicurativa lussemburghese del gruppo e pertanto i sottoscrittori non sono direttamente interessati dalle sorti della capogruppo tedesca, con la quale la Banca non intrattiene alcun tipo di rapporto. Il prodotto assicurativo distribuito – viene infine puntualizzato dalla banca – ha come sottostanti Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, prodotti armonizzati e con patrimonio segregato da quello della società emittente, forma questa che offre la massima garanzia ai propri clienti”. Rtv San Marino.