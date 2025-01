Bandi pubblici, Coriano candidata al bando statale ‘Bici in Comune’ e al bando regionale per la qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo

Coriano, 18 gennaio 2025 – Impianti sportivi, mobilità ciclistica e cicloturismo. La giunta comunale ha dato il via libera nei giorni scorsi a due distinte delibere per partecipare al bando statale “Bici in Comune” e all’ Avviso pubblico regionale per la presentazione di progetti di riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo.

Con l’adesione al progetto nazionale “ Bici in Comune”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Salute e Sport S.p.A. e ANCI, il comune di Coriano mira a incentivare la mobilità ciclistica come elemento fondamentale per uno stile di vita sano e una mobilità urbana sostenibile.

La delibera prevede l’inserimento di panche portabici/rastrelliere lungo le piste ciclopedonali e nelle aree di sosta dedicate sul territorio comunale.

Si tratta di incentivare la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta su tre percorsi ciclopedonali quali la pista di collegamento tra via Gagarin e via Piane per Coriano capoluogo, il percorso di collegamento ad Ospedaletto tra via Marzabotto e via Cella e il tratto di ciclopedonale che da via Bellini, nella frazione di S. Andrea in Besanigo, si congiunge alla pista ciclopedonale di via Gradara nel comune di Riccione.

“ Con la partecipazione al bando nazionale ‘Bici in Comune’ intendiamo rafforzare la vocazione del nostro territorio verso l’accoglienza e l’attrattività di un turismo ciclabile e una mobilità sempre più sostenibile – afferma l’assessore al Turismo e all’Ambiente, Anna Pazzaglia -.Le panche rastrelliere, per le quali ci siamo candidati, consentiranno di creare le migliori condizioni per una sosta in sicurezza lungo i tre percorsi ciclopedonali che collegano i centri urbani agli impianti sportivi, la Casa della Salute e la Stazione ecologica di via Piane, oltre ad interagire con la rete ciclabile provinciale”.

Il Comune di Coriano ha presentato la propria candidatura anche al Bando regionale di qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo. L’obiettivo è la realizzazione di tribuna e spogliatoi nuovi nell’impianto di via Piane. Il progetto consiste nella demolizione dell’attuale edificio per sostituirlo con un nuovo adeguato agli standard attuali con 312 posti a sedere, 2 spogliatoi per atleti, 1 spogliatoio per gli arbitri, 1 sala pesi e vari locali tecnici. L’investimento complessivo dell’intervento ammonta a 870.000 euro. Secondo la ripartizione dei fondi ipotizzata nella provincia di Rimini per 1.770.000 euro circa, il contributo richiesto dal comune di Coriano ammonta a 500.000 euro con la restante somma di 370.000 euro a carico dell’Ente comunale.

“Il reperimento di risorse pubbliche rientra nella costante attività degli uffici comunali per facilitare la realizzazione di progetti dell’amministrazione in settori diversi – commenta l’assessore allo Sport, Anna Pecci -. Nello specifico la realizzazione del nuovo impianto sportivo di via Piane è un progetto importante per chi pratica sport e, più in generale, per tutta la comunità corianese. Ricordo che al campo da calcio “Daniele Grandi”, che fa parte dell’impianto sportivo di via Piane, la scorsa estate abbiamo installato un impianto di irrigazione automatizzato di ultima generazione per garantire un manto erboso adeguato allo svolgimento della partite tutti i mesi dell’anno, abbiamo sostituito la recinzione ammalorata, installato nuove reti di protezione parapalloni e un generatore di aria calda a servizio dei campi da gioco ”.