BASEBALL. NEW RIMINI DOMANI IN CASA CONTRO ROVIGO GARA 1 ALLE 15.00, GARA 2 ALLE 20.00

Rimini, 2 agosto 2024 – Torna in campo New Rimini e domani allo stadio comunale di via Monaco ospiterà Itas Mutua Rovigo per il terzo turno della poule retrocessione nel campionato di serie A di baseball, girone G.

Gara 1 alle 15.00, gara 2 alle 20.00, entrambe anche in diretta sul canale Youtube di New Rimini. L’ingresso allo stadio è gratuito.

Dopo due turni la classifica vede in testa Padova (4-0). Inseguono quattro squadre a .500 fra cui New Rimini (1-1) che ha riposato nel turno scorso: Ronchi dei Legionari (2-2), Rovigo (1-1), Verona (2-2). Chiudono Athletics Bologna (1-3) e Godo (1-3).

L’avversario di domani è di primo livello, ha vinto la regular season, poi ha abbandonato i sogni play off nello spareggio contro BBC Grosseto e ora rientra in gioco. Nel turno scorso ha chiuso in parità (1-7 e 6-1) la trasferta di Verona.

Nelle quattro sfide di regular season il bilancio è a favore di Rovigo: 1 a 1 (13-5 e 0-3) all’andata in via Monaco, 2 a 0 in Veneto al ritorno (3-1 e 13-12).

New Rimini si presenta dopo il pareggio casalingo con Ronchi ed ora non ci saranno più soste fino alla fine, con l’obiettivo di evitare l’ultima posizione che porterebbe ai play out che stabiliranno le due retrocesse. Una sfida da affrontare senza due lanciatori: Tommaso Aiello per squalifica e Daniel Muzzarelli per un infortunio irrecuperabile in poco tempo e quindi rientrerà in Venezuela. Squalificato per una gara anche il manager Dorian Castro.

“Ultimamente abbiamo giocato a singhiozzo – dice Castro – perché dopo la regular season c’è stata la pausa, poi la sfida con Ronchi e una nuova pausa. Non mi piace, a tutti serve giocare con continuità ma questo è il calendario e dobbiamo affrontarlo com’è. Non siamo del tutto a posto fisicamente, spero che arrivi il recupero di tutti, abbiamo bisogno di essere al completo e di entrare nella dimensione di questa fase della stagione, nella quale ogni piccolo errore può essere decisivo”.

Ufficio stampa – Cesare Trevisani