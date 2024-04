BASEBALL. NEW RIMINI TORNA DALLA TRASFERTA DI PARMA CON UNA VITTORIA ED UNA SCONFITTA

Rimini, 21 aprile 2024 – Gara 1 vinta 8 a 1 e gara 2 persa 4 a 0. Si chiude in pareggio il debutto di New Rimini nel campionato di baseball di serie A 2024 a Parma contro la Crocetta.

È un risultato positivo, che incoraggia tutto il roster perché ottenuto su un diamante che sicuramente concederà pochissimo in questa stagione, contro una squadra strutturata e completa che gioca in un impianto, lo Stuard di Parma, davvero eccellente.

Assente dalla trasferta Tomas Canuti. Il forte giocatore riminese sarà costretto al riposo per qualche settimana, ma tutti al campo lo aspettano per ricominciare. Più forte di prima.

“Sono soddisfatto – il commento del manager Dorian Castro – abbiamo fatto vedere buone cose, soprattutto nella gara del pomeriggio quando siamo stati molto bravi in tutte le fasi di gioco, ben carichi per l’inizio del campionato. Anche in gara 2 siamo stati competitivi, peccato per due indecisioni che ci sono costati i punti decisivi. Quel che conta è che la squadra abbia mostrato di stare in campo con equilibrio e attenzione, che può fare meglio e lavoreremo per questo”.

Gara 1

Tommaso Aiello è il partente di New Rimini, mentre per la Crocetta tocca a Davide Montanari. Segnano subito i riminesi che sfruttano una valida di Pulzetti e le difficoltà del lanciatore di casa. Poi di nuovo a segno al terzo inning e ancora è Pulzetti ad andare in base con Chacon che lo spinge a punto. Mentre Aiello tiene a bada le mazze di casa, al quinto New Rimini allunga ancora: valida di Pini, base ball a Pulzetti e, sul rilievo di Bigliardi, Baccelli colpisce una valida da due RBI. New Rimini potrebbe allungare ancora con la valida di Gabrielli e la base a Cifalinò, ma non sfrutta l’occasione. Intanto la Crocetta accorcia segnando il punto dell’1 a 5 sul rilievo di Tognacci che è subentrato ad Aiello con basi piene.

Poi il lanciatore di New Rimini chiude a chiave la partita senza subire altri punti, mentre in attacco New Rimini porta a casa base un uomo ad ogni inning, fino all’8 a 1 finale. Gianluca Tognacci per le statistiche è il lanciatore vincente.

Molto bene oltre ai due lanciatori anche l’esordio di Luca Pulzetti, in base ad ogni turno, con l’ottima prestazione di Marco Baccelli che ha chiuso con 2 su 3 e 2 RBI, così come Chacon. Una valida anche per il giovane ventenne Mattia Giardini.

Gara 2

I lanciatori partenti sono Edward Paredes per New Rimini e Eriel Carrillo per la Crocetta. L’equilibrio lo spezzano i padroni di casa al terzo, quando segnano due punti, avviati da un singolo di Poma, la base ball a Sambucci e Adorni, coi primi due portati a punto da Matteo Gerali.

New Rimini non riesce a reagire e a battere i lanci di Carrillo e al quinto, sul rilievo di Elia Sartini, arrivano con due out altri due punti per la Crocetta che fissano il risultato sul 4 a 0. Risultato che non si muoverà più.

Buono l’esordio del lanciatore riminese Paredes che ha chiuso quattro riprese con tre valide, 10 strike out ma anche 5 basi ball. In attacco, solo tre valide di Pulzetti, Pini e Baccelli. Troppo poco per tenere la gara in equilibrio.

Nel prossimo turno, sabato 27 aprile, New Rimini giocherà in casa contro Rovigo. Gara 1 alle 15.00 e gara 2 alle 20.00

Ufficio stampa – Cesare Trevisani