BASEBALL. NEW RIMINI VINCE 2 A 0 GARA 1 E PERDE 18 A 8 GARA 2 CONTRO RONCHI DEI LEGIONARI

Rimini, 5 maggio 2024 – Ancora un pareggio per New Rimini che batte Ronchi dei Legionari in gara 1 per 2 a 0 e poi cede 18 a 8 nella sfida serale. Anche in questo weekend due gare totalmente differenti: equilibrata e alla fine anche spettacolare la prima, vinta con tenacia e cinismo; complicata in partenza e meritatamente vinta dagli ospiti la seconda, con un largo punteggio che si consolida dal terzo inning dopo la reazione riminese che aveva consentito anche il sorpasso nel punteggio con il primo homer stagionale.

Un weekend più amaro che dolce per New Rimini che, oltre all’assenza perdurante del lanciatore venezuelano Paredes con la conseguente difficoltà nelle rotazioni, vede aggiungersi altri problemi fisici per alcuni atleti usciti malconci dalle due gare. Senza dimenticare la mancanza di Tomas Canuti, out per i prossimi mesi.

Problemi che si aggiungono a quelli dell’impianto, con la gara serale che ancora una volta ha visto i fari progressivamente spegnersi fino ad una chiusura di gara al limite della regolarità. Cominciano ad essere preoccupanti le condizioni dello stadio comunale, non all’altezza di un campionato di serie A.

Gara1

Per New Rimini il partente è Tommaso Aiello, mentre sul monte friulano sale Davide Bertoldi. Entrambi i lanciatori tengono sotto controllo gli attacchi avversari e insieme alle difese contengono ogni tentativo di segnatura.

Al secondo inning gli ospiti battono l’unica valida della loro partita e nell’inning lasciano tre uomini sulle basi. Si va avanti sullo 0 a 0 e al sesto Castro decide il cambio sul monte di lancio con Gianluca Tognacci che subentra ad Aiello.

Dall’altra parte Bertoldi resta sul monte per 7.1 riprese e coi due rilievi in campo la partita si scuote. Mentre Tognacci conferma la strepitosa gara con Rovigo, Simone Bazzarini deve incassare i punti decisivi.

All’ottavo inning arriva il triplo di Signorile, la base ball a Pulzetti e il doppio di Baccelli che spinge a casa il punto che sblocca la partita. Ronchi dei Legionari si rifugia nella base intenzionale a Chacon, ma arriva il singolo di Focchi a fissare il punteggio sul 2 a 0. Al nono Tognacci non concede nulla e la gara, spettacolare e combattuta, si chiude sul 2 a 0. New Rimini termina con sei valide.

Gara2

L’assenza di Paredes per infortunio e l’utilizzo di Tognacci come rilievo in gara 1, spingono Castro a scegliere Elia Sartini come partente. Dall’altra parte c’è Mathias Zotti.

Stavolta l’equilibrio si rompe subito con gli ospiti che segnano due punti al primo inning. La reazione di New Rimini è immediata: singolo di Perazzini, doppio di Baro e singolo di Chacon per il pareggio.

Con Bonemei in base per scelta difesa, arriva l’homer di Andrea Gabrielli che porta avanti New Rimini 4 a 2. Al terzo inning la partita rompe definitivamente il suo equilibrio: i friulani segnano nove punti colpendo a ripetizione i lanci di Sartini e poi del giovanissimo Metalli Grisetti. Arrivano altri due punti dagli ospiti al quarto, tre al sesto, prima della reazione riminese che con quattro punti nella stessa ripresa contengono i danni sul 16 a 8. Nel frattempo sul monte riminese sale anche Kevin Sosa, ma la serata ha ormai preso il suo indirizzo e si chiude all’ottava ripresa sul 18 a 8.

Nel prossimo turno New Rimini salirà a Padova per disputare le due gare in programma sabato 11 maggio. Gara 1 alle 15.00 e gara 2 alle 20.00