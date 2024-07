BASEBALL. PARTE LA POULE SALVEZZA: SABATO NEW RIMINI IN CASA CONTRO RONCHI DEI LEGIONARI. GARA 1 ALLE 15.00, GARA 2 ALLE 20.00

Ingaggiato il lanciatore Daniel Muzzarelli.

In settimana furto e danni allo stadio, altro segnale sulla condizione precaria di un impianto dimenticato.

Rimini, 19 luglio 2024 –Dopo la pausa riparte il campionato di serie A di baseball. New Rimini, con l’obiettivo di centrare la salvezza, sarà impegnata nel girone G, composto da altre sei squadre: Athletics Bologna, Verona, Ronchi dei Legionari, Padova, Godo e la perdente del turno preliminare fra BBC Grosseto e Rovigo.

Le gare dei tre gironi saranno di sola andata e quindi, dopo le 20 partite sostanzialmente ininfluenti per la salvezza della prima fase, ne arrivano ora 12 decisive. L’obiettivo è evitare l’ultimo posto, che condurrebbe ad un play out fra tre squadre, utile ad individuare le due retrocesse in serie B.

Anche in questo caso il girone di New Rimini, composto al termine della prima fase con criteri di viciniorità, è davvero impegnativo. Nei vari gironi dove erano impegnate le squadre, gli Athletics sono arrivati terzi nella prima fase, Verona al secondo posto così come Godo; si aggiunge la perdente fra Grosseto (ultima nel girone di elite) e Rovigo (prima nel girone C), mentre Padova e Ronchi dei Legionari sono arrivati alle spalle di New Rimini nel girone C, a sole quattro vittorie di distanza.

New Rimini parte con un turno casalingo, sabato 20 luglio, contro Ronchi dei Legionari ed è facile capire che si tratta di una sfida già molto importante. Nei confronti della prima fase, New Rimini ha pareggiato il primo (2-0 e 8-18) in casa ed ha perso a Ronchi (10-6) l’unica gara disputata, visto l’annullamento della seconda per un guasto all’impianto di illuminazione in Friuli.

Sabato, gara 1 sarà alle 15.00 e gara 2 alle 20.00, entrambe anche in diretta sul canale Youtube di New Rimini. L’ingresso allo stadio è gratuito.

Dopo questo primo turno, New Rimini riposerà prima di affrontare, ancora in casa, la perdente dello spareggio che definirà la settima squadra del girone.

Intanto, nella pausa, il roster a disposizione del manager Dorian Castro è stato completato con l’arrivo del ventiduenne lanciatore italo venezuelano Daniel Muzzarelli, già alla New Rimini lo scorso anno e protagonista nella cavalcata vincente verso la promozione. Muzzarelli potrà lanciare in gara 2 e completerà il parco lanciatori straniero composto da Eduard Paredes e Kevin Sosa, destinando quindi Elia Sartini a gara 1 insieme a Tommaso Aiello e Gianluca Tognacci. Questo in linea generale, perché il diamante indirizza spesso verso scelte contingenti.

“Stiamo recuperando i vari infortunati e spero di poter contare su tutto il roster già da domani – commenta il manager Dorian Castro – per iniziare al meglio questa seconda fase. Ci attende un girone che esprimerà dei verdetti, ogni partita è importante come una finale. Dobbiamo dare il cento per cento, se possibile anche di più, con intensità e carattere fin dalla prima partita. Tutti a New Rimini conosciamo l’importanza della posta in palio e siamo convinti di poter centrare l’obiettivo salvezza. Daniel Muzzarelli si aggiunge ad un pitching staff che si è sempre ben comportato, ci darà una mano a fare ancora meglio”.

Intanto in settimana brutto episodio allo stadio comunale. I ladri hanno ‘fatto visita’ a segreteria e spogliatoi, forzando ingressi e provocando danni, sottraendo effetti personali ai giocatori e materiale tecnico. L’ennesimo episodio che racconta un impianto alla deriva quanto a manutenzione e al limite della regolarità per quanto riguarda l’illuminazione. Tutto nel sostanziale disinteresse generale.

Ufficio stampa – Cesare Trevisani