BASKET Serie A2 Old Wild West – recupero tredicesima giornata. Elachem Vigevano-Rivierabanca Rimini 72-87

Elachem Vigevano – Rivierabanca Rimini 72-87 (20-22, 44-45, 55-68,)

ELACHEM: Leardini 10, Taflaj, Oggioni, Mack 8, Galassi 1, Oduro 8, Strautmanis 5, Stefanini 21, Tedoldi, Rossi 16, Peroni 3. All.: Pansa.

RIVIERABANCA: Anumba 2, Grande 17, Tomassini 16, Masciadri 2, Marini 4, Bedetti, Robinson 11, Johnson 16, Simioni 9, Camara 10. All.: Dell’Agnello.

La Rivierabanca confeziona l’ennesimo mercoledì da leoni ed è sempre più capolista. I biancorossi non si fermano più e il percorso inizia a farsi sontuoso: per Rbr arriva la nona vittoria consecutiva e la matematica certezza di essere già al termine dell’andata tra le quattro che prenderanno parte alla prossima Coppa Italia di serie A2. Gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello si impongono 87-72 sul difficile campo della Elachem Vigevano e ora si preparano per ospitare al Flaminio (domenica, alle 18) Cantù per quello che sarà l’autentico big match di giornata. Per l’ennesima volta Rbr trova nella vittoria lontano dall’Adriatico tanti attori protagonisti: Grande è elemento decisivo, ma pesano i canestri di Johnson e di Tomassini in momenti delicati del match. Rimini la vince giocando con pazienza, fino a sfiancare gli avversari, con un coinvolgimento corale che appartiene solo a chi può ambire. Da segnalare, pur in un recupero infrasettimanale, la presenza a Vigevano di una cinquantina di supporter biancorossi euforici per il clima che si percepisce giornata dopo giornata.

Una modifica in quintetto per coach Dell’Agnello che schiera Robinson, Marini, Anumba e sotto le plance Simioni al fianco di Camara. Coach Pansa replica con Stefanini, Mack, Leardini, Peroni e Oduro. Grande intensità in avvio per i padroni di casa, che aprono con Stefanini per provare poi a scappare con Peroni (8-2) e Stefanini (13-2). In avvio Elachem chirurgica da tre con un 4 su 4. Dopo qualche minuto, Rbr si ambienta e trova le contromisure: con pazienza i romagnoli rientrano, trovando buone energie in uscita dalla panchina da Tomassini e Grande. Tom infila il -6 (18-12) e il 20-14. A ruota sale in cattedra Grande, prima con una tripla per il -3 (20-17), poi ancora da tre sullo scadere di tempo per il primo vantaggio (20-22) del 10’. Per Rivierabanca da evidenziare l’assoluto controllo a rimbalzo 14-4, mentre da tre i riminesi valgono un buon 4/5.

Combattuta la seconda frazione, Rbr prova a osare 20-24 con Johnson, ma si gioca sui binari dell’equilibrio. Stefanini riporta avanti Vigevano 25-24, con Rimini che nel giro di pochi minuti va già in bonus. Dopo il 30-27 di Oduro, gli ospiti tornano a macinare certezze: accorcia Marini dai liberi (30-29), poi Johnson capitalizza una tripla di peso (30-32) al culmine di una splendida circolazione di palla. E’ Robinson ad allungare 30-34. Si entra negli ultimi 3’ con la capolista che vuole provare a dettare il ritmo: momentaneo massimo vantaggio sul +6 (32-38) con i liberi di Tomassini. Ma dall’altra parte Rossi infila in transizione il -3 (35-38). L’Elachem vuole restare aggrappata alla partita: con Stefanini goleador la squadra di coach Pansa si riporta anche sopra 44-42, ma Tomassini infila il 44-45 con cui si va alla pausa lunga. All’intervallo Stefanini è già a quota 20 punti, mentre Rimini ha sette uomini a referto.

Lo show riparte con una schiacciata a una mano di Anumba (44-47), ma Mack risponde in reverse 46-47. In questa parte di match è Justin Johnson a salire in cattedra: in un amen l’americano segna 9 punti in tutte le possibili salse, da sotto, cadendo all’indietro, da tre, un repertorio che conduce Rbr sul +8 (49-57) del provvisorio massimo vantaggio. Gli uomini di coach Dell’Agnello raggiungono per la prima volta la doppia cifra di vantaggio: +10 (49-59) con un guizzo di Tomassini al 26’. Il parziale si completa sul 9-0 Rivierabanca con Simioni per il +12 (49-61). Grazie a una tripla di Grande, Rbr chiude la terza frazione sul massimo vantaggio 55-68 (+13).

Si entra negli ultimi 10’ con Rimini a condurre +15 (55-70) a firma Simioni, ma Elachem prova a fare il topolino e a rosicchiare qualcosa. Si sblocca Strautmanis da tre (58-70) e sempre lui segna il 61-72. Nelle azioni successive Rbr sbaglia qualcosa di troppo dalla lunga e Rossi dice 63-72. Si va negli ultimi 5’: a segnare un canestro cruciale ci pensa Ale Grande, che consente agli ospiti di tornare sopra di 10 (67-77). Poi Grande infila anche il punto esclamativo e sul +13 (67-80) la Rivierabanca inizia ad assaporare il gusto dei due punti. Resta solo più da definire il risultato finale: Rbr può brindare 72-87.

Ufficio Stampa