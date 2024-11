BASTA CON RUMORE, PUZZA, INQUINAMENTO! Continua la protesta dei cittadini di Gualdicciolo ormai esasperati dalle condizioni ambientali. Sulla strada principale per protesta sono stati appesi tanti lenzuoli per mandare a chi ci governa chiari messaggi:

Continua la protesta dei cittadini di Gualdicciolo ormai esasperati dalle condizioni ambientali. Sulla strada principale per protesta sono stati appesi tanti lenzuoli (vedi foto) per mandare a chi ci governa chiari messaggi:

BASTA CON RUMORE, PUZZA, INQUINAMENTO!

Al rumore continuo, giorno e notte, della Cartiera, che la politica ha opportunamente esonerato dal rispettare i limiti acustici definiti dal Codice Ambientale, da tempo si aggiunge un aumento sconsiderato del traffico di tanti veicoli che intasano la via principale creando disagi alla viabilità e, ancor peggio, incrementando le emissioni inquinanti, che si aggiungono a quelle già presenti dovute alla zona industriale, e in particolare alla Cartiera che si trova in mezzo al paese. Cosa stiamo respirando noi, i nostri figli e i nostri anziani? È assodato: di inquinamento ci si ammala e si muore!

Per completare il quadro dei disagi, che da troppo tempo sopportiamo, c’è la puzza che proviene da quintali e quintali di carta da macero e di residui di lavorazione ammassati all’interno di un centro abitato: è ancora accettabile che nel secolo dei viaggi spaziali, dell’intelligenza artificiale, della tecnologia sempre più avanzata, ci troviamo ancora a lottare per la salute nostra e dell’ambiente a causa della Cartiera, una industria vecchia, altamente impattante e, per di più, posta al centro del paese? NO! BASTA!

Oltre a tutto questo c’è il rischio concreto che la Cartiera possa accendere un cogeneratore usato che ha già installato da almeno 8 anni e che non è di certo di ultima generazione: quanto altro rumore dovremo sopportare e quante altre emissioni dovremo respirarci?

Non è giusto che dalla politica vengano tutelati sempre e solo i diritti dell’impresa e ignorati quelli dei cittadini, che, quando sono i diritti alla salute e alla tutela dell’ambiente, sono diritti fondamentali di tutti!

Il gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa dell’ambiente e della salute

San Marino, 19 novembre 2024