BE OFF – CYCLING MEETING HUB, IL NUOVO EVENTO DEDICATO AL MONDO DELLA BICICLETTA E AI SUOI TREND FA TAPPA A MISANO

Il 14 settembre al Misano World Circuit sono in programma gli “Stati generali della bicicletta”

Misano Adriatico (RN), 13 settembre 2023 – Il 14 settembre 2023 appuntamento al Misano World Circuit per parlare della bicicletta e del nuovo ecosistema che si è creato attorno ad essa. Quest’anno, Italian Bike Festival, il salone internazionale della bici e della mobilità slow, verrà anticipato da una tappa di Be Off – Cycling Meeting Hub, con quattro convegni dedicati ai nuovi trend del mondo ciclistico, organizzati da Meneghini e Associati in partnership con Taking Off.

Il ciclo di conferenze arriva a Misano dopo le tappe di Vicenza e Ortona; la suggestione del paesaggio e la ricchezza dell’offerta culturale caratterizzano l’Emilia-Romagna come una delle più fruibili in bicicletta, così come le nuove regole istituzionali pensate per i ciclisti, come Bologna città 30.

Quattro le round table in programma per approfondire diverse tematiche e stimolare lo scambio di informazioni, moderate da Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore e Cheo Condina, Vice caposervizio de Il Sole 24 Ore Radiocor.

ore 15.00 Bike Economy

ore 16.30 Sport: il ciclismo come ecosistema di valori

ore 15.00 Smart city: necessità ed opportunità per una città a misura di bici

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-round-table-smart-city-711183487957?aff=oddtdtcreator

ore 16.30 Come la bici è diventata un elemento di lifestyle