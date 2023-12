Bellaria Igea Marina: a Santo Stefano regalate 500 uova con la presentazione degli eventi pasquali

Bellaria Igea Marina presenta la sua Pasqua 2024: dopo il lancio promozionale “Natale a Ferragosto” in cui si è presentato il programma natalizio, in pieno periodo estivo, ancora una volta la città romagnola anticipa i tempi presentando la proposta per la Pasqua.

Il pomeriggio di Santo Stefano, durante un evento live con il cantante di Amici ‘22, Aaron, è stata l’occasione per distribuire cinquecento uova di cioccolato con all’interno un gadget griffato Bellaria Igea Marina e un QR Code che inquadrandolo rimanda al sito ufficiale di bellariaigeamarina.org dove poter consultare il programma pasquale.

Saranno due giorni di festa e musica quelli di sabato 30 e domenica 31 marzo 2024: una Pasqua diffusa che partirà dal sabato sera con l’Hit Parade Party con Radio Bruno in viale Ennio a Igea Marina e la sera successiva, domenica 31 sempre dalle 21.30 un contesto di sei spettacoli e concerti in contemporanea su Viale P. Guidi. Grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica italiana saranno presenti a Bellaria Igea Marina come Edoardo Vianello che si esibirà con un trio presso il Palco della Stazione e Jerry Calà in concerto presso Piazza Don Minzoni; lungo il percorso pedonale si potrà assistere poi agli spettacoli di Party Radio 90, Black Ball Boogie, Cartoon Band Banana Split e per i giovanissimi il talk show e meet&greet con Aurora Baruto in Piazza Matteotti.

Sul palco di Via Pascoli, durante l’evento live show con Aaron di martedì 26 dicembre, al quale hanno partecipato anche ospiti come Bluesy, Jo lizard e Bush, giovani talenti emergenti della musica italiana, è intervenuto anche il Sindaco Filippo Giorgetti che insieme al direttore artistico Andrea Prada ha spiegato al pubblico il motivo della inconsueta distribuzione di uova pasquali durante l’evento.

«L’idea della Pasqua a Natale può risultare inattesa, ma per una città a vocazione turistica come Bellaria Igea Marina è importante guardare sempre al futuro pur rispettando ovviamente le festività natalizie.» Spiega il Primo Cittadino «La promozione è fondamentale e dunque lanciare in anticipo i contenuti e veicolare le informazioni sulla Pasqua agli amici di Bellaria Igea Marina per tempo, sfruttando la loro presenza in città durante le feste, trasmette il messaggio che la città può essere vissuta in ogni periodo, 365 giorni all’anno e questo è importante. Inoltre per me è una grande gioia vedere il centro bellariese animato da tante persone, sia concittadini che turisti ed ospiti delle città limitrofe: si percepisce la grande voglia vi festeggiare assieme con famiglie, bambini, giovani e adolescenti che possono divertirsi presso le attrazioni del Villaggio di Natale e durante gli eventi pensati per loro. Le risposte positive che ci stanno arrivando, scaldano il cuore e fanno bene, a conferma che la strada percorsa è quella giusta pur sapendo che c’è ancora tanto da fare.»

Continua così il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi: «Il voler continuare ad anticipare i tempi, non è un vezzo ma un’esigenza comunicativa importante, richiesta anche dagli operatori turistici e commerciali. Per la Fondazione è un doppio impegno: mentre si svolgono gli eventi Natalizi si progettano quelli Pasquali e non solo, con la DMO abbiamo già definito il tema e i periodi per gli eventi estivi, con Visit Romagna le fiere all’estero. Tutto questo lavoro di promozione è uno strumento che non lascia alibi a chi vuole lavorare con il turismo, è uno strumento che vale sia per il ricettivo che per il commerciale. Lo staff di Fondazione anche durante le feste non si è risparmiato e vedere al concerto di Aaron cartelli di ragazzi arrivati da regioni lontane e famiglie di città del circondario, è una soddisfazione!>>