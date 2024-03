Bellaria Igea Marina. Al via una primavera di grandi eventi, ecco tutte le informazioni utili in termini di sosta e viabilità

E’ pronto ad entrare in vigore a Bellaria Igea Marina un insieme di provvedimenti straordinari che riguardano viabilità e sosta: definiti per consentire lo svolgimento in sicurezza dei tanti eventi già programmati per la primavera, a partire dal ricco palinsesto di manifestazioni approntate da Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu per le festività pasquali.

Tra le misure che meritano di essere sottolineate, vi è anzitutto l’”anticipazione” del senso unico di circolazione su viale Pinzon, che tradizionalmente entra in vigore a fine maggio. A partire da domani, venerdì 29 marzo, sino al 15 settembre, nel tratto compreso tra la via Atta e la via Properzio sarà consentito il transito veicolare esclusivamente nella direttrice Rimini-Ravenna; nella direzione opposta, potranno transitare particolari categorie di veicoli autorizzati, come mezzi di soccorso e autobus. Nel tratto compreso tra via Properzio e piazzale Capitaneria di Porto, sarà invece in vigore il doppio senso di circolazione, mentre dal piazzale all’intersezione con via Carducci sarà istituito senso unico di marcia nella direttrice mare-monte, con divieto di sosta e di fermata.

Tra il pacchetto di provvedimenti che riguardano, in senso stretto, il “weekend lungo” di Pasqua, si segnala anzitutto la chiusura totale al traffico di viale Pinzon, nel tratto da via Lucilio a via Lucrezio, per la giornata di sabato 30 marzo – dalle 14.30 alle 2.00 del giorno successivo – al fine di consentire allestimento del palco e lo svolgimento del concerto live in programma nella serata di sabato all’altezza di piazza Alda Merini. Chi percorrerà il lungomare procedendo in direzione Rimini- Ravenna, sarà quindi invitato a svoltare in direzione monte all’altezza di via Pertini, eccetto residenti e autorizzati che potranno invece proseguire sino alla via Lucilio.

Analoghi provvedimenti, riguarderanno nella giornata di domenica 31 marzo il centro di Bellaria, ed in particolare le traverse di viale Paolo Guidi, in tutto il tratto compreso tra piazza Matteotti e via Roma. In queste strade, sempre per consentire l’allestimento dei palchi in vista della manifestazione serale, saranno istituiti già dalle ore 10.00 della mattina e sino alle 8.00 di lunedì, divieto di sosta con rimozione e divieto di transito, accetto residenti e mezzi autorizzati.

Si segnalano sin da ora, inoltre, le modifiche temporanee che saranno in vigore il 12, 13 e 14 aprile, in concomitanza con il convegno di Comunione e Liberazione, per il quale è previsto l’arrivo a Bellaria Igea Marina di migliaia di ospiti, a bordo sia di mezzi privati che di numerosi autobus turistici. Proprio per consentire il carico e scarico legato agli ospiti, saranno previsti alcuni punti di fermata per i bus sui lungomari di Bellaria e di Igea Marina; contestualmente, per tutti gli altri veicoli sarà istituito divieto di sosta con rimozione anche sul lungomare Cristoforo Colombo nell’intero tratto da via Rubicone a piazzale Kennedy escluso. In viale Pinzon saranno presenti in questi giorni anche pattugli della Polizia Locale, al fine di condurre al meglio le operazioni di arrivo degli ospiti.

Più in generale, in tutte le altre zone interessate dal cosiddetto regime estivo della viabilità – in cui rientrano ad esempio le isole pedonali serali e i parcheggi regolamentati a disco orario – , esso sarà in vigore come da ordinanza dall’ultimo giovedì di maggio – per l’esattezza il giorno 30 maggio – fino al 15 settembre. Unica eccezione, il divieto di sosta anche su banchina lato mare di viale Colombo e sull’intero piazzale Kennedy, che entrerà in vigore mercoledì 1 maggio.