Bellaria Igea Marina. Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria: Proseguono con successo le attività. Domenica 15 dicembre nel cuore di Igea Marina anche un incontro a tema “Il microbiota umano come mediatore tra alimentazione e salute”

Domenica 15 dicembre, alle ore 18.00 il Centro Culturale Vittorio Belli – via Ovidio, 99 – ospiterà un interessante incontro dal titolo “Il microbiota umano come mediatore tra alimentazione e salute”: appuntamento organizzato nel contesto di “Captare segnali di fragilità”, progetto approvato nell’ambito del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale P.A.A. 2024. L’incontro, gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, vedrà come relatore Vincenzo Morreale.

Si ricorda nell’occasione che a “Captare segnali di fragilità” si legano anche le attività dell’Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria, che trova spazio presso la stessa struttura nel cuore di Igea Marina. Si tratta di un servizio promosso da Anteas Rimini Odv, in collaborazione con Associazione Amici di ISAL, Oltre la ricerca ODV e Amministrazione Comunale: un ambulatorio inaugurato tra fine 2023 e inizio 2024, le cui attività si sono protratte sino a maggio per poi lasciare spazio durante l’estate, nei medesimi locali, a quelle della Guardia Medica Turistica.

Lo scorso settembre, l’ambulatorio ha riaperto dando continuità a questo prezioso presidio, che integra gli altri servizi socio sanitari attivi sul territorio, facendo registrare un crescente apprezzamento e tantissimi accessi da parte dell’utenza. Uno spazio aperto gratuitamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle 9.00 alle 11.00, in cui i cittadini possono effettuare, senza necessità di appuntamento, la misurazione dei parametri vitali – pressione sanguigna, colesterolo, glicemia, curettage, peso corporeo – , ma anche instaurare rapporti di fiducia utili a far emergere eventuali situazioni di fragilità e precarietà. Fondamentale, da questo punto di vista, il ruolo del personale specializzato e volontario che ogni utente può trovare presso l’ambulatorio: medici, infermieri e OSS costantemente in contatto con i medici di base e con le istituzioni sanitarie, i quali vengono tempestivamente coinvolti nel caso si rendano necessari approfondimenti in relazione alle condizioni di salute del cittadino.

Comune di Bellaria Igea Marina