Bellaria Igea Marina. “Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria”, riapre domani lo spazio presso il Centro Culturale Belli

Riapre domani l’“Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria” di Bellaria Igea Marina, un’implementazione preziosa sul fronte del welfare e dei servizi socio sanitari. Il servizio, promosso nel contesto del progetto distrettuale “Captare segnali di fragilità”, trova spazio presso i locali del Centro Culturale Vittorio Belli, in via Ovidio 99 a Igea Marina; un ambulatorio inaugurato tra fine 2023 e inizio 2024, le cui attività si sono protratte sino allo scorso maggio per poi lasciare spazio, nei medesimi locali, a quelle della Guardia Medica Turistica.

Ora l’ambulatorio riparte in ideale continuità, accessibile gratuitamente nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Lo fa mantenendo invariati lo spirito e le finalità che lo hanno fatto apprezzare quale presidio e riferimento in tema di salute: ossia mettere a disposizione dell’utenza un luogo in cui effettuare, senza necessità di appuntamento, la misurazione dei parametri vitali – pressione sanguigna, colesterolo, glicemia, curettage, peso corporeo – , ma anche instaurare rapporti di fiducia utili a emergere eventuali situazioni di fragilità e precarietà. Fondamentale quindi il ruolo del personale specializzato e volontario impegnato nell’ambulatorio, composto da medici, infermieri e OSS, in stretto contatto con i medici di base e con le istituzioni sanitarie nel caso si rendano necessari approfondimenti in relazione alle condizioni di salute del cittadino.

“Rinnoviamo il nostro ringraziamento nei confronti di Anteas Rimini Odv, che promuove l’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Amici di ISAL e Oltre la ricerca ODV”, le parole dell’Assessore al Welfare Ivan Monticelli. “Le attività dell’ambulatorio non sostituiscono, bensì integrano e arricchiscono i servizi socio sanitari già presenti sul territorio: un campo”, continua e conclude l’Assessore, “che vede l’Amministrazione in prima linea nel sostegno a famiglie e individui in stato di fragilità, come dimostra anche la recentissima inaugurazione del nuovo Sportello d’ascolto del Centro Antiviolenza, un presidio importante nella lotta alla violenza di genere.”