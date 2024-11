Bellaria Igea Marina. Coinquilino incatenato al termosifone per due giorni, arrestato un 50enne per sequestro di persona e maltrattamenti

Un cuoco stagionale, originario di Bari e residente a Bellaria Igea Marina, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di sequestro di persona e maltrattamenti. L’uomo, un 50enne, ha incatenato il suo coinquilino, un 43enne che gli aveva affittato una stanza due anni fa, bloccandolo al termosifone del salotto per due giorni.

La vittima è riuscita a chiedere aiuto lanciando dalla finestra un’agenda con un messaggio di soccorso. I passanti hanno notato l’oggetto e letto la richiesta di aiuto, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la vittima ancora legata al termosifone con una catena metallica e due lucchetti alla caviglia.

Durante la perquisizione, le autorità hanno rinvenuto anche droga in possesso dell’aggressore, aggiungendo così ulteriori accuse a suo carico. Il 50enne è stato condotto in caserma e ora dovrà rispondere davanti alla giustizia per le gravi accuse di sequestro di persona e maltrattamento, oltre che per il possesso di sostanze stupefacenti.