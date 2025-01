Bellaria Igea Marina. Colletta promossa dalla Pro Loco: tanti beni alimentari raccolti per le famiglie più fragili

Una bella iniziativa, quella organizzata dalla Pro Loco della città, che dando continuità alle proprie attività a sostegno delle persone più fragili, ha organizzato per le festività natalizie una colletta alimentare; in collaborazione con Conad la Fonte di Bellaria Igea Marina, ed in particolare la titolare Patrizia Celli, e con il Geo Bar di San Mauro Mare. Grazie alla generosità di tanti cittadini, sono stati raccolti numerosi beni alimentari: messi a disposizione del Servizi sociali comunali affinché siano destinati alle famiglie che ne hanno maggiormente bisogno.